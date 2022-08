Maltempo, temporale e danni nella Sicilia centrale

Redazione di

07/08/2022

Un forte temporale si è abbattuto su Caltanissetta e San Cataldo a partire dalle 15 di oggi fino a poco prima delle 16. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate. In particolare alberi si sono abbattuti su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone.

Diverse persone hanno contattato per l’allagamento delle loro abitazioni a Caltanissetta in viale Luigi Monaco e

via Due Fontane e a San Catalto in via Babbaurra. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità. Nessuno è rimasto ferito.

Meteo Sicilia, le piogge arrivano al Sud

Gli ultimi aggiornamenti modellistici d’altronde indicavano la probabilità di un parziale cedimento del campo anticiclonico africano da domenica, con l’arrivo di temporali a tratti intensi al Nord e potremo avere anche un calo delle massime di 7-8 gradi.

Da domani, temporali e calo delle temperature potrebbero interessare quasi tutta l’Italia, soprattutto nel pomeriggio. Possibilità di rovesci dalle Alpi alla Sicilia, in un contesto più tardo primaverile che estivo: al mattino prevalenza di sole, nel pomeriggio acquazzoni a macchia di leopardo. Le temperature massime saranno ancora ben oltre i 30 gradi.

Le previsioni di lunedì 8 agosto

Nord: Lunedì 8 agosto al Nord tempo ancora spiccatamente instabile con frequenti occasioni per temporali e piogge. Migliora durante il giorno.

Centro: Lunedì 8 agosto al Centro, dopo una mattinata soleggiata e asciutta ovunque, potranno scoppiare dei temporali lungo i settori appenninici.

Sud: Lunedì 8 agosto la pressione tenderà a calare lievemente; temporali sui rilievi. Temperature in lieve calo ovunque; arrivano venti settentrionali.

Le previsioni di martedì 9 agosto

Nord: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali; cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione sarà un po’ meno salda: temporali pomeridiani in Appennino. Temperature stazionarie.

Sud: Nella giornata di martedì 9 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori appenninici; sole altrove, soprattutto in Sicilia. Temperature stazionarie dopo il lieve calo del giorno precedente.