Al Nord arriva il maltempo e con se porta allerta e sgomberi ma al Sud è tutta un’altra storia. E se in Calabria potrà arrivare, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, qualche acquazzone locale, la Sicilia resta immune da piogge e perturbazioni. L’anticiclone africano domina la situazione e il tempo resta soleggiato con temperature alte e stabili. Solo da lunedì potrebbe arrivare qualche locale e sporadica pioggia nella Sicilia centro orientale. Sempre e solo da lunedì è possibile una lieve flessione delle temperature in tutta l’isola.

Situazione, dunque in evoluzione nell’isola secondo le previsioni rese note dal sito iLMeteo.it. Ecco cosa accadrà in Italia nelle prossime ore in base a questi modelli previsionali, area per area e giorno per giorno

SABATO 06 AGOSTO

Nord: Nella giornata di sabato 6 agosto la pressione diminuirà lievemente al Nord; temporali diffusi su Alpi e Prealpi. Temperature in calo.

Centro: Nel corso di sabato 6 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature in lieve calo.

Sud: Nella giornata di sabato 6 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori montuosi calabresi; sole altrove. Temperature stazionarie.

DOMENICA 07 AGOSTO

Nord: Domenica 7 agosto piogge e temporali, dai settori alpini, si porteranno verso le zone pianeggianti con fenomeni intensi. Meno caldo.

Centro: Nella giornata di domenica 7 agosto il tempo risulterà ancora stabile, ma non in Appennino dove scoppieranno dei temporali.

Sud: Domenica 7 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’anticiclone africano. Temperature stabili.

LUNEDI’ 08 AGOSTO

Nord: Lunedì 8 agosto al Nord, dopo una mattinata soleggiata e asciutta, potranno scoppiare dei temporali anche forti sulle Alpi orientali.

Centro: Lunedì 8 agosto al Centro, dopo una mattinata soleggiata e asciutta ovunque, potranno scoppiare dei temporali lungo i settori appenninici.

Sud: Lunedì 8 agosto la pressione tenderà a calare lievemente; temporali sui rilievi. Temperature in lieve calo ovunque; venti settentrionali.