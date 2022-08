l'avviso della protezione civile

La morsa del caldo continua a stringere la Sicilia.

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino n.165 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 6 agosto e per le successive 24 ore.

Bollino rosso domani e dopodomani a Palermo

Per domani è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36°C. Identica la previsione per dopodomani.

Il rischio incendi elevato nell’Agrigentino

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione). Preallerta anche nelle altre province siciliane, ad eccezione di Agrigento, con livello di “attenzione” (colore rosso).

Nessuna tregua in Sicilia, piogge solo in Calabria

Le attese nuvole faranno solo un passaggio veloce ma senza pioggia e l’anticiclone africano arriverà senza dare tregua alla Sicilia. Brevi piogge rinfrescanti, attese e sperate, toccheranno solo la Calabria ma la nostra regione ne resterà immune. Solo qualche nuvole nella Sicilia centro meridionale orientale. Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che parla di anticiclone in arrivo rapido e di temperature stabili, tempo soleggiato e caldo e senza interruzione.

Estate rovente

L’estate rovente che vede oggi il picco di caldo su Palermo, continuerà secondo questo andazzo almeno per tutta questa settimana e parte della prossima in attesa di un cambiamento ancora non certo. Ecco, nel dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

VENERDI’ 05 AGOSTO

Nord: L’anticiclone africano sarà alla massima potenza. Caldo intenso. Sole prevalente salvo isolati temporali di calore su Alpi e Prealpi.

Centro: Giornata soleggiata e molto calda. Oltre al sole le temperature massime toccheranno punte di 37 gradi in Toscana e Umbria. Venti deboli.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e sulla Puglia meridionale, ma senza precipitazioni. Altrove il cielo sarà più sereno.

SABATO 06 AGOSTO

Nord: Nella giornata di sabato 6 agosto la pressione diminuirà lievemente al Nord; qualche temporale sull’arco alpino. Temperature in calo.

Centro: Nel corso di sabato 6 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature in lieve calo.

Sud: Nella giornata di sabato 6 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori montuosi calabresi; sole altrove. Temperature stazionarie.

DOMENICA 07 AGOSTO

Nord: Domenica 7 agosto piogge e temporali, dai settori alpini, si porteranno verso le zone pianeggianti con fenomeni intensi. Meno caldo.

Centro: Domenica 7 agosto il tempo risulterà stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’anticiclone africano. Valori termici stazionari.

Sud: Domenica 7 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’anticiclone africano. Temperature stabili.