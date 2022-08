Brucia ancora la zona di Piana degli Albanesi nel palermitano. Questa mattina è andata a fuoco la zona di Maganoce dove sono state minacciate abitazioni e anche aziende agricola. Questa mattina le fiamme si sono spostate nella zona del Lago di Piana.

Questo territorio brucia ormai da 24 ore senza sosta. Le fiamme si spostavano continuamente, era come se fossero state appiccate in più punti. E’ l’ipotesi che stanno seguendo gli investigatori della forestale e dei carabinieri a caccia dei possibili incendiari.

Non appena una zona veniva spenta subito partiva un altro rogo poco più in là. Ininterrottamente da ore ormai. In questa zona come in contrada Feotto a Misilmeri stanno intervenendo oltre alle squadre antincendio anche i mezzi aerei sia canadair che elicotteri.

Anche a Borgetto in contrada Iazzo Vecchio dopo il rogo che ha devastato la montagna del santuario di Romitello stanno operando delle squadre per la bonifica di incendi che sono ripresi questo pomeriggio dopo che in mattinata l’incendio che ha divorato ettari di macchia mediterranea era stato spento con il massiccio intervento di mezzi aerei.