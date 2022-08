l'avviso della protezione civile

Ancora caldo a Palermo e rischio incendi.

La Protezione civile regionale ha diffuso oggi il bollettino n.164 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 5 agosto e per le successive 24 ore.

Il 5 e 6 agosto bollino rosso a Palermo

Per domani è previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 36°C. Identica la previsione per dopodomani.

Rischio incendi, livello di preallerta nella provincia di Palermo

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è “media” la pericolosità prevista, con livello di “preallerta” (colore arancione).

Gli incendi senza sosta nel Palermitano

E sono giorni di incendi senza sosta nel Palermitano. E’ stato spento questa mattina alle prime luci dell’alba l’incendio che ha distrutto ettari di bosco a Romitello, zona montuosa di Borgetto. Ad essere intervenuto nuovamente il canadair che questa mattina ha effettuato altri lanci di acqua per completare le operazioni di spegnimento. Il bilancio è disarmante: l’intero paesaggio praticamente è bruciato, ad essere stati evacuati decine di villette e anche un centro per disabili.

Le indagini

Ad avere avviato un’indagine i carabinieri della compagnia di Partinico. Ci sarebbero stati degli avvistamenti di due possibili piromani, in tal senso c’è il massimo riserbo da parte degli inquirenti. Potrebbero esserci alcuni importanti riscontri sotto tale aspetto. Si stanno valutando alcune testimonianze con l’obiettivo di poter riuscire a individuare i responsabili. Il fuoco sarebbe partito a quanto pare dalla statale 186 e in pochi minuti, a causa del vento e del forte caldo, ha raggiunto la sommità della montagna.

Il meteo, arrivano le nuvole nella Sicilia sud orientale

Tornando al meteo, all’orizzonte si vede la possibilità, da confermare, di un calo delle temperature già annunciato per i giorni scorsi ma poi slittato. Arrivano le nuvole nella Sicilia sud orientale e per sabato è prevista anche la pioggia in Calabria ma non nella nostra Isola.

Ecco, secondo il sito iLMeteo.it, le previsioni del tempo sull’Italia, e in particolare sul Sud e sulla Sicilia, per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

GIOVEDI’ 04 AGOSTO

Nord: Pressione un po’ meno salda. Cielo più nuvoloso sulle Alpi dove non mancheranno alcune piogge, tutto sole sul resto dei settori.

Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature in aumento. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.

Sud: Bel tempo con cielo più nuvoloso sui rilievi e sulla Sicilia sudorientale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

VENERDI’ 05 AGOSTO

Nord: L’anticiclone africano sarà alla massima potenza. Caldo intenso. Sole prevalente salvo isolati temporali di calore su Alpi e Prealpi.

Centro: Giornata soleggiata e molto calda. Oltre al sole le temperature massime toccheranno punte di 37 gradi in Toscana e Umbria. Venti deboli.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e sulla Puglia meridionale, ma senza precipitazioni. Altrove il cielo sarà più sereno.

SABATO 06 AGOSTO

Nord: Nella giornata di sabato 6 agosto la pressione diminuirà lievemente al Nord; qualche temporale sull’arco alpino. Temperature stazionarie.

Centro: Nel corso di sabato 6 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature stazionarie.

Sud: Nella giornata di sabato 6 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori montuosi calabresi; sole altrove. Temperature stazionarie.