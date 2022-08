Ancora una giornata di caldo da bollino rosso in Sicilia e in particolare a Palermo. Sia oggi giovedì 4 agosto che domani venerdì 5 Palermo sarà la città più calda d’Italia con rischi per gli incendi e per le ondate di calore che possono colpire bambini e anziani. Ma all’orizzonte si vede la possibilità, da confermare, di un caldo elle temperature già annunciato per i giorni scorsi ma poi slittato. Arrivano le nuvole nella Sicilia sud orientale e per sabato è prevista anche la pioggia in calabria ma non in Sicilia

Ecco, secondo il sito iLMeteo.it, le previsioni del tempo sull’Italia, e in particolare sul Sud e sulla Sicilia, per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno:

GIOVEDI’ 04 AGOSTO

Nord: Pressione un po’ meno salda. Cielo più nuvoloso sulle Alpi dove non mancheranno alcune piogge, tutto sole sul resto dei settori.

Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature in aumento. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.

Sud: Bel tempo con cielo più nuvoloso sui rilievi e sulla Sicilia sudorientale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

VENERDI’ 05 AGOSTO

Nord: L’anticiclone africano sarà alla massima potenza. Caldo intenso. Sole prevalente salvo isolati temporali di calore su Alpi e Prealpi.

Centro: Giornata soleggiata e molto calda. Oltre al sole le temperature massime toccheranno punte di 37 gradi in Toscana e Umbria. Venti deboli.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e sulla Puglia meridionale, ma senza precipitazioni. Altrove il cielo sarà più sereno.

SABATO 06 AGOSTO

Nord: Nella giornata di sabato 6 agosto la pressione diminuirà lievemente al Nord; qualche temporale sull’arco alpino. Temperature stazionarie.

Centro: Nel corso di sabato 6 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature stazionarie.

Sud: Nella giornata di sabato 6 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori montuosi calabresi; sole altrove. Temperature stazionarie.