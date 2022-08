Il meteo in Sicilia denuncia caldo intenso a Palermo, città più rovente d’Italia ma attenuazione delle temperature in altre aree della Sicilia con tutto il Sud Italia che vede scendere il termometro. Media delle temperature in calo notturno nonostante i picchi durante il giorno soprattutto nella Sicilia nord occidentale. Ma da giovedì o venerdì’ arrivano le velature delle nuvole anche se senza pioggia, a partire dalle Puglie e date in estensione a Sud con la speranza, almeno quella, di una attenuazione reale del caldo anche in Sicilia che, però, non sarà coinvolta al pari del resto del Meridione del Paese

Ecco nel dettaglio le previsioni comunicate dal sito iLMeteo.it sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno:

MERCOLEDI’ 03 AGOSTO

Nord: Mercoledì 3 ci sarà l’anticiclone africano per cui il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature in deciso aumento.

Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature superiori a 35°C. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.

Sud: Al sud non farà così caldo come sul resto d’Italia, ma ci sarà comunque un ampio soleggiamento con cielo sereno o al più poco nuvoloso.

GIOVEDI’ 04 AGOSTO

Nord: Pressione un po’ meno salda. Cielo più nuvoloso sulle Alpi dove non mancheranno alcune piogge, tutto sole sul resto dei settori.

Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature vicine ai 38°C. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.

Sud: Bel tempo con cielo più nuvoloso sui rilievi e sulla Sicilia sudorientale. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

VENERDI’ 05 AGOSTO

Nord: L’anticiclone africano sarà alla massima potenza. Caldo intenso. Sole prevalente salvo isolati temporali di calore sulle Alpi.

Centro: Giornata soleggiata e molto calda. Oltre al sole le temperature massime toccheranno punte di 38 gradi in Toscana e Umbria. Venti deboli.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e sulla Puglia meridionale, ma senza precipitazioni. Altrove il cielo sarà più sereno.