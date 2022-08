Bollino rosso per ondate di calore per 48 ore, tre giorni consecutivi nella città di Palermo (oggi compreso), l’unica a vivere questa situazione nella settimana appena iniziata.

Bollino rosso solo a Palermo in tutta Italia

La prima settimana di agosto inizia con una tregua del caldo nelle principali città italiane, che vedrà però una nuova crescita a partire da mercoledì. Per la giornata di oggi (lunedì) e domani (martedì) è previsto solo un bollino rosso per possibili ondate di calore, nella città di Palermo, e uno arancione a Perugia. Ma mercoledì i bollini rossi (pari a livello massimo di allerta) diventeranno 2, a Palermo e Perugia, e 3 gli arancioni: Firenze, Bologna e Bolzano. Lo rileva il Bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute e relativo a 27 grandi città. Il bollino sarà verde per tutti e tre i giorni a Bari, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Verona. Giallo altrove.

Le ondata di calore

Le ondate di calore, precisa il Bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. “Queste condizioni climatiche – precisa il Ministero della Salute – possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”.

Da mercoledì si spera nel vento

Le previsioni del tempo diffuse dal sito IlMetoe.it, però, parlano di un abbassamento delle temperature anche al Sud grazie al vento. Ecco il dettaglio di mercoledì 3 agosto:

Nord: Mercoledì 3 ci sarà l’anticiclone africano per cui il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature in deciso aumento.

Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature vicine ai 40°C. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.

Sud: Al sud non farà così caldo come sul resto d’Italia, ma ci sarà comunque un ampio soleggiamento con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Più caldo, invece, in Sicilia con Palermo al centro delle alte temperature tanto da essere a rischio ondate di calore