Inizia una settimana nella quale si spera in un a attenuazione del caldo almeno al Sud. Venti in arrivo da martedì e temperature in lieve calo da mercoledì fanno ben sperare anche se il tempo resterà soleggiato e caldo ovunque anche se meno afoso e dunque più tollerabile. Nessun problema, comunque, per chi va in vacanza, per gli amanti del mare e della tintarella secondo le previsioni comunicate da iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni. Caldo, invece, ancora sopra la media e difficile da tollerare nelle grandi città del nord Italia e soprattutto nelle città d’arte dove chi resta e i turisti dovranno proteggersi da ondate di calore simili a quelle degli ultimi giorni.

Ecco nel dettaglio le previsioni per area del paese e giorno per giorni nella prima parte della settimana

LUNEDI’ 01 AGOSTO

Nord: Le nostre regioni saranno protette dall’alta pressione per cui la giornata trascorrerà con più nubi solo sui confini alpini.

Centro: Lunedì 1 l’anticiclone dominerà incontrastato sulle nostre regioni a garanzia di una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno.

Sud: La costante presenza dell’alta pressione caratterizzerà la giornata di lunedì 1 agosto. Il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni.

MARTEDI’ 02 AGOSTO

Nord: Arriva l’anticiclone africano. La giornata risulterà soleggiata salvo più nubi e isolate precipitazioni sulle Alpi del Triveneto.

Centro: Arriverà l’anticiclone africano per cui ci sarà una giornata di sole. Atteso un isolato temporale pomeridiano sui rilievi abruzzesi.

Sud: Al sud i venti da nord mitigheranno il clima. Se il sole sarà prevalente le temperature non saranno roventi come sul resto d’Italia.

MERCOLEDI’ 03 AGOSTO

Nord: Mercoledì 3 ci sarà l’anticiclone africano per cui il sole sarà prevalente, il cielo sereno e le temperature in deciso aumento.

Centro: L’anticiclone africano surriscalda le regioni con temperature vicine ai 40°C. Il sole sarà prevalente e il cielo sereno ovunque.

Sud: Al sud non farà così caldo come sul resto d’Italia, ma ci sarà comunque un ampio soleggiamento con cielo sereno o al più poco nuvoloso.