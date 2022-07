Per domenica 31 luglio ancora tanto sole e caldo

Non si ferma l’afa in Sicilia. Sole e caldo anche per la giornata di sabato 30 luglio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Bollino rosso a Palermo e Catania, giallo a Messina

Il bollino rosso che indica le ondate di calore più intenso rimane fisso a Palermo e Catania anche per sabato 30 luglio. Secondo quanto indicato dall’avviso della protezione civile regionale (il 158), nel capoluogo siciliano vengono segnalati per la giornata di 38 gradi di temperatura massima percepita. Stesso risultato a Catania. Ancora bollino giallo a Messina con 35 gradi di massima percepita.

Temperature rimangono roventi

La Sicilia rimane sotto la graticola. Massime previste tra i 31 ed i 37 gradi. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 33 a Catania, 32 ad Enna, 31 a Messina, 31 a Palermo, 35 a Ragusa, 37 a Trapani.

Nord: Sabato 30, dopo una mattinata con gli ultimi temporali su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, migliorerà sul Triveneto, sole altrove.

Centro: Alta pressione prevalente sabato 30 luglio. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 33 gradi.

Resto del Sud: Sabato 30 l’anticiclone africano continuerà a proteggere le nostre regioni garantendo un’altra giornata soleggiata e molto calda.

Per domenica 31 luglio, sole e caldo

L’irruzione più fresca raggiunge il Sud dando vita a maggiore instabilità diurna sugli Iblei e sui rilievi etnei. Per la giornata di domenica 31 luglio è comunque previsto sole, al massimo qualche nuvola. Temperature stabili. Tra sole e nubi altrove con il rischio di isolate piogge sul basso vernante tirrenico. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio da quasi calmo a mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Nord: Il cielo si presenterà più sereno al Nordovest mentre avrà più nubi sul Triveneto. Temperature stazionarie con punte massime di 33 gradi.

Centro: Domenica 31 le nostre regioni saranno protette dall’anticiclone per cui il sole sarà prevalente salvo più nubi su rilievi e coste laziali.

Resto del Sud: Domenica 31 sarà una giornata caratterizzata da una maggior presenza di nubi sui settori appenninici dove però non sono attese piogge.

Per lunedì 1 agosto

Nord: Lunedì 1 agosto le nostre regioni saranno protette dall’alta pressione per cui la giornata trascorrerà con più nubi solo sul Triveneto.

Centro: Lunedì 1 l’anticiclone dominerà incontrastato sulle nostre regioni a garanzia di una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno.

Resto del Sud: La costante presenza dell’alta pressione caratterizzerà la giornata di lunedì 1 agosto. Il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni.