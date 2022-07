Temperature ancora alte, rischio incendi elevato in due province

Ancora afa, ancora ondate di calore in Sicilia. Ancora bollino rosso a Palermo e Catania. Non si placa il grande caldo nell’isola. Anche per domani, domenica 31 luglio, infatti, si vivrà l’ennesima giornata sotto la graticola e con temperature sempre in perenne vicinanza alla soglia dei 40 gradi. L’ultima settimana di luglio, dunque, si chiude come si era aperta, con una opprimente afa da bollino rosso.

Per l’inizio della settimana prossima, che coincide con l’inizio di agosto, potrebbe esserci un’attenuazione delle temperature che però potrebbe essere di durata temporanea.

Bollino rosso a Palermo e Catania

Come indica l’avviso 159 della protezione civile regionale, a Palermo e Catania continuano ondate di calore intense da bollino rosso. Nel capoluogo siciliano sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita. In quello etneo 38. Ennesima giornata da bollino giallo a Messina: 35 gradi. Situazione pressoché invariata rispetto ad oggi salvo che per Palermo dove sono stati percepiti fino a 38 gradi.

Rischio incendi alto in due province

Le province dell’Agrigentino e del Nisseno vengono indicate come quelle col rischio incendi più elevato. Pericolosità alta e livello di attenzione (rosso). Nelle restanti 7 province pericolosità media e preallerta arancione. Possibili disagi, dunque, e rischio di roghi viste le alte temperature che imperversano nella regione.

La situazione

Un’ampia circolazione depressionaria, attiva su gran parte del Continente europeo, abbraccia anche le nostre regioni peninsulari. In tale contesto, oggi, sono attesi isolati rovesci e temporali su regioni centrali peninsulari, Campania, Basilicata e Puglia.

Domani, il flusso ciclonico si propagherà anche al Sud, con locali temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi di Campania e Calabria e tempo generalmente stabile sulle altre regioni. La ventilazione sarà oggi in fase di temporanea intensificazione dai quadranti settentrionali, causando un graduale lieve calo delle temperature che torneranno ad aumentare già domani ad

iniziare dal Settentrione.

Ancora caldo intenso sul versante ionico e sulla medio-bassa Sicilia. Venti a regime di brezza, tendenti a disporsi e a rinforzare da Nord su Ionio, Crotonese e al largo del Tirreno entro fine giornata. Mari da poco mossi a localmente mossi, anche molto mossi sullo Ionio calabrese.