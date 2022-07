Rischio incendi alto in tre province

Afa granitica in Sicilia. Il gran caldo continua ad imperversare nell’isola con temperature stabilmente vicine ai 40 gradi da diversi giorni. E lo scenario nelle nostre città non sarà diverso con un fine luglio che si conferma rovente. Dal punto di vista meteo, il sole spadroneggerà ovunque.

Il consiglio rimane invariato: bere molto ed evitare di esporsi al sole durante le ore centrali, preferibilmente dalle 12 alle 18. Raccomandazione valida per tutti e non solo per i più fragili dato il persistere di queste ondate di calore.

Bollino rosso a Palermo e Catania

Il bollino rosso che indica le ondate di calore più intenso rimane fisso a Palermo e Catania anche per la giornata di domani, sabato 30 luglio. Secondo quanto indicato dall’avviso della protezione civile regionale odierno (il 158), nel capoluogo siciliano vengono segnalati per la giornata di domani 38 gradi di temperatura massima percepita. Stesso risultato a Catania. Ancora bollino giallo a Messina con 35 gradi di massima percepita.

Scenario praticamente identico, se non altro nelle valutazioni fatte dagli esperti della protezione civile, anche per la giornata di domenica 30 luglio: bollino rosso a Palermo e Catania (36 gradi percepiti nel capoluogo, 38 all’ombra dell’Etna), giallo nella città dello Stretto: 35 gradi.

Rischio incendi alto in tre province

Torna elevato il rischio incendi in tre province dell’isola. Massima attenzione e livello di pericolosità alta nell’Agrigentino, Nisseno ed Ennese. Nelle restanti sei province pericolosità media e livello di preallerta arancione.

La situazione

Un’ampia circolazione depressionaria, attiva su gran parte del Continente, abbraccia con il suo bordo meridionale anche le nostre regioni centrosettentrionali.

In tale contesto, sono attesi rovesci e temporali al Nord-Est, in graduale estensione alle regioni centrali peninsulari, alla Campania e alla Puglia. La ventilazione si intensificherà temporaneamente dai quadranti settentrionali causando una graduale lieve calo delle temperature.

Nel resto del sud, invece l’anticiclone africano continuerà a proteggere le nostre regioni garantendo un’altra giornata soleggiata e molto calda.