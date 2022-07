Per sabato 30 luglio ancora sole nell'isola

L’alta pressione rinnova condizioni di tempo stabile e prevalente soleggiato in Sicilia anche per la giornata di venerdì 29 luglio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Permane il bollino rosso a Palermo e Catania

Permane un’afa da bollino rosso a Palermo e Catania anche per il 29 luglio. Si legge nell’avviso 157 della protezione civile regionale sulle ondate di calore e rischio incendi. Nel capoluogo siciliano sono indicati 36 gradi di temperatura massima percepita. Nella città etnea, invece, sono indicati 38 gradi.

Bollino giallo a Messina dove sono indicati 35 gradi.

Massime ancora roventi

Rimangono roventi le temperature minime e massime in Sicilia. Massime previste tra i 31 ed i 35 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 35 a Caltanissetta, 33 a Catania, 32 ad Enna, 32 a Messina, 31 a Palermo, 34 a Ragusa, 34 a Siracusa, 35 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata scoppieranno numerosi temporali forti che dal Nordovest si porteranno verso il Nordest in serata. Caldo in Emilia.

Centro: Anticiclone più forte rispetto ai giorni scorsi. Venerdì 29 il sole sarà prevalente salvo isolati temporali di calore tra Umbria e Marche.

Resto del Sud: Venerdì 29 le nostre regioni saranno protette dall’anticiclone che garantirà un’altra giornata soleggiata, salvo più nubi sugli Appennini.

Per sabato 30 luglio ancora sole nell’isola

Per sabato 30 luglio, l’alta pressione si indebolisce ulteriormente sotto la spinta di correnti più fresche da Nord. Avvio di giornata soleggiato ma nel pomeriggio nuovi locali temporali sono attesi in Appennino nonché un parziale aumento della nuvolosità in serata sulla Campania. Sole prevalente in Sicilia. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a occidentali. Ionio e Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Sabato 30, dopo una mattinata con gli ultimi temporali su alto Veneto e Friuli Venezia Giulia, migliorerà sul Triveneto, sole altrove.

Centro: Alta pressione prevalente sabato 30 luglio. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e temperature massime fino a 33 gradi.

Resto del Sud: Sabato 30 l’anticiclone africano continuerà a proteggere le nostre regioni garantendo un’altra giornata soleggiata e molto calda.