Ancora caldo a Palermo e rischio incendi. Per giovedì 4 agosto e venerdì 5 agosto, la protezione civile siciliana ha previsto a Palermo il massimo livello (3, colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 37 gradi.

Identica la previsione per dopodomani. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo è «media» la pericolosità prevista, con livello di «preallerta» (colore arancione).

Incendi senza sosta nel Palermitano

Proseguono senza sosta gli incendi in provincia di Palermo, dove nelle ultime ore in particolare desta preoccupazione il rogo divampato nei pressi di Piana degli Albanesi, in località monte Leardo.

Per cause ancora da accertare, ma probabilmente in seguito ad azione dolosa, ettari di vegetazione hanno preso fuoco e le fiamme, subito molto alte, a causa del vento e delle alte temperature si sono propagate rapidamente per diversi metri, arrivando anche a lambire le abitazioni.

Alte le colonne di fumo, ben visibili anche dalla statale 624, paura tra gli abitanti delle campagne del circondario. In corso le complesse operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dal Corpo Forestale, in azione mezzi di terra e Canadair.

Incendio sulla Palermo-Mazara del Vallo

L’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni tra Alcamo e Fulgatore, per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale. Lo rende noto Anas.

I Vigili del Fuoco sono in azione e si è in attesa dell’intervento di un Canadair. Sul posto è presente anche il personale di Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Incendi anche nel Catanese

Un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione si è sviluppato ad Aci Catena, nela Catanese, sulla collina di Vampolieri, in via Oliva San Mauro. Sul posto sta operando la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento dei volontari di Vizzini, un elicottero della Forestale e volontari della Protezione Civile.