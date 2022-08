Un’altra domenica di sole quella di oggi al Sud e in Sicilia mentre il maltempo inizia a spostarsi ma restando circoscritto al Nord. Il Sud non vede cambiamenti climatici per tutta la giornata che si presenta soleggiata. Lunedì arriva, però, un lieve calo delle temperature nell’ordine di 3 o massimo 4 gradi ma il tempo resta soleggiato su tutto il Sud e in Sicilia. martedì la Sicilia vedrà temperature stazionarie dopo il calo, quindi lievemente meno calde, ma non sarà raggiunta dalla pioggia che cade, invece sui versanti appenninici di altre regioni del meridione. Ecco nel dettaglio le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni rese note dal sito iLMeteo.it, area per area e giorno per giorno

DOMENICA 07 AGOSTO

Nord: Domenica 7 agosto piogge e temporali, dai settori alpini, si porteranno verso le zone pianeggianti con fenomeni intensi. Meno caldo.

Centro: Nella giornata di domenica 7 agosto il tempo risulterà ancora stabile, ma non in Appennino dove scoppieranno dei temporali.

Sud: Domenica 7 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato grazie alla presenza dell’anticiclone africano. Anche le temperature restano stabili.

LUNEDI’ 08 AGOSTO

Nord: Lunedì 8 agosto al Nord tempo ancora spiccatamente instabile con frequenti occasioni per temporali e piogge. Migliora durante il giorno.

Centro: Lunedì 8 agosto al Centro, dopo una mattinata soleggiata e asciutta ovunque, potranno scoppiare dei temporali lungo i settori appenninici.

Sud: Lunedì 8 agosto la pressione tenderà a calare lievemente; temporali sui rilievi. Temperature in lieve calo ovunque; arrivano venti settentrionali.

MARTEDI’ 09 AGOSTO

Nord: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali; cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione sarà un po’ meno salda: temporali pomeridiani in Appennino. Temperature stazionarie.

Sud: Nella giornata di martedì 9 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori appenninici; sole altrove, soprattutto in Sicilia. Temperature stazionarie dopo il lieve calo del giorno precedente.