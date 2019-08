E' successo all'Addaura

Un agente di polizia di Stato ieri si è gettato in mare e ha salvato un pescatore finito in mare per cercare di recuperare la canna.

E’ successo ieri sul lungomare Cristoforo Colombo a Palermo. Gli agenti della volanti hanno assistito alla scena.

Uno dei due poliziotti si è buttato in mare e nonostante la mole robusta del pescatore è riuscito a riportarlo a riva salvandolo.