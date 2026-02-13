Agenti della polizia penitenziaria sono stati picchiati nel carcere Ucciardone durante un’inspezione per cercare droga e microcellulari nascosti nelle celle.

L’ispezione è scattato in alcune celle della settima sezione. I detenuti hanno circondato il personale dell’istituto picchiando un collega che è stato ricoverato.

Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di altri poliziotti in tenuta antisommossa.

Ad avere la peggio è stato il poliziotto, finito sotto una raffica di calci e pugni, che è stato portato in ospedale per accertamenti. A causa dei colpi ricevuti ha riportato la frattura a una costola e un trauma cranico non commotivo.

Anche altri agenti sono stati aggrediti. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati sette cellulari utilizzati da alcuni detenuti per comunicare all’esterno.