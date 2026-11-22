Notte di scontri in piazza Sant’Anna a Palermo. Un gruppo di giovani ha aggredito alcuni agenti di polizia che si trovavano in piazza per i controlli sulle zone rosse. Sono stati lanciati petardi e bottiglie contro i poliziotti.

Sono arrivati in soccorso altri agenti che hanno riportato la calma e identificato alcuni giovani e fermati un uomo e una donna che avevano aggredito fisicamente due poliziotti ferendoli. Uno al braccio, il secondo poliziotto alla schiena e al ginocchio.

I due agenti sono stati portati in ospedale. La prognosi di cinque giorni. Lunedì mattina ci sarà la direttissima per i due arrestati.