Un classico rivisitato

“Aggiungi un gusto a tavola”, un classico della commedia musicale italiana rivisitato con l’irresistibile umorismo de I 4 Gusti apre ufficialmente la stagione teatrale del teatro Apparte, la nuova struttura 2.0 dotata di tecnologia all’avanguardia, inaugurata a Palermo, in via Furitano n. 5,lo scorso 8 novembre. Lo spettacolo sarà in scena dal 6 al 14 dicembre e, tra risate, musica, canto e ballo, coinvolgerà tutto il pubblico con un ritmo travolgente.

Tanti talenti sul palco

Sul palco, il quartetto comico siciliano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro. I 4 Gusti, noti per il loro stile brillante e originale, hanno iniziato la loro carriera nel 2011 con lo spettacolo “Zelig Lab on the Road”. Grazie al loro talento, sono stati selezionati per i laboratori di Zelig a Verona e Milano, dove hanno conquistato il pubblico con gag ironiche e battute dal ritmo incalzante. In questo spettacolo, il gruppo porterà tutta la freschezza della comicità siciliana in un’esperienza che unisce tradizione e modernità.

Alla guida dello spettacolo, a cui prenderanno parte anche tre attrici e cantanti, Chiara Molinelli, Serena Contorno e Simona Mulia, oltre all’ensamble dell’Accademia Pas, c’è Antonio Pandolfo, attore e regista siciliano con una grande passione per il cabaret e una straordinaria capacità di creare personaggi unici. La sua regia promette di regalare al pubblico uno spettacolo che combina intrattenimento e qualità artistica.

Un palcoscenico girevole

Il Teatro Apparte, una delle strutture più tecnologiche in Italia, farà da cornice a questo evento unico. Grazie al palcoscenico girevole e alle quinte mobili saranno previsti continui cambi scena fluidi e dinamici. I fondali di tulle e tripolina con proiezioni retroilluminate e tridimensionali, renderanno il tutto ancora più realistico e cinematografico. Durante lo spettacolo sarà utilizzato anche il videoproiettore mappale, per effetti digitali straordinari. Questa tecnologia all’avanguardia permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza multisensoriale, con scenografie dinamiche e atmosfere che si alterneranno in perfetta sinergia con la narrazione.

“Aggiungi un gusto a tavola” vi aspetta per una serata indimenticabile di risate ed emozioni!

