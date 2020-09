Aggredì e picchiò un uomo a San Giuseppe Jato, giovane arrestato in Germania

Covid19, mascherina all’aperto e locali chiusi la sera, la Sicilia studia nuove misure (VIDEO)

Mascherina obbligatoria per tutti sempre anche all'aperto e chiusura anticipata serale per i locali. Sono le misure allo studio dopo l'aumento dei contagi ma si lavora per evitare questa seconda misura che sarebbe devastante per l'economia...