Divieto di accesso agli esercizi pubblici per un 31enne e due 25enni

Il questore di Palermo ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy (divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento) nei confronti un palermitano di 31anni e due di 25 anni che in via Chiavettieri hanno aggredito lo scorso 25 novembre una pattuglia della polizia municipale.

I pubblici ufficiali sono stati fatti bersaglio di frasi ingiuriose, minacce e violenze anche mediante bottiglie di vetro, riportando lesioni personali.

Grazie alle indagini si è risalito ai responsabili a cui è stata applicata la misura interdittiva per due anni. Per il palermitano di 31 anni per cui è stata disposta la misura cautelare in carcere il provvedimento durerà tre anni.

Entrano in campo dopo Palermo-Como, Daspo per tre giovani tifosi

Poche settimane fa, il questore di Palermo, ha disposto tre provvedimenti di Daspo nei confronti di tre tifosi che sono entrati in campo alla fine della partita di calcio Palermo contro il Como, valevole per il campionato di serie B giocata allo stadio Renzo Barbera lo scorso 17 febbraio. I tre, un maggiorenne e due minorenni hanno scavalcato le le recinzioni del campo allo scopo di raggiungere i giocatori.

I tre venivano bloccati dagli stewards in servizio allo stadio e dagli agenti della Digos che li denunciavano per il reato di invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. Per un anno i tre non possono entrare negli impianti sportivi di tutti i campionati e di tutte le manifestazioni sportive.

Aggressioni in una discoteca a Palermo, cinque Daspo del questore

Nelle settimane precedenti, il questore del capoluogo siciliano ha emesso un provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, cosiddetto “Daspo Willy”, nei confronti di cinque palermitani, di cui tre minorenni, che si sarebbero resi responsabili di gravi condotte che hanno turbato la sicurezza pubblica.

La misura di prevenzione trae origine da un episodio di aggressione, risalente allo scorso anno, perpetrata ai danni di personale addetto alla sicurezza della discoteca “Siddartha Country Club” da parte di un gruppo di avventori che aveva cercato di introdursi abusivamente all’interno dei locali della discoteca.