Apertura alle 13.30 ed altri consigli per la sicurezza

È previsto il pienone allo stadio Renzo Barbera per il match clou della venticinquesima giornata del campionato di serie B tra Palermo-Como che si gioca oggi – sabato 16 febbraio – alle 16.15. Circa 30mila spettatori sono attesi nell’impianto di viale del Fante. Entra, dunque, in campo la Questura di Palermo che dirama le proprie indicazioni sulla sicurezza, ed informazioni, funzionali all’ordinato afflusso degli spettatori all’interno della struttura.

Apertura dei cancelli alle 13.30

La nota della polizia sottolinea: “Considerata la significativa affluenza dei tifosi, si è ritenuto di agevolare l’afflusso anticipando l’apertura dei cancelli alle 13.30 e si consiglia di giungere nei pressi dell’area dell’impianto sportivo per tempo e con buon margine di anticipo rispetto all’orario di inizio dell’incontro al fine di evitare congestioni per la viabilità e ritardi nei necessari controlli dai quali deriveranno ingressi ritardati allo stadio”.

Effettuati controlli

Saranno, inoltre, effettuati accurati e serrati controlli dei titoli di ingresso all’impianto sportivo. Si segnala che, chiunque si trovasse all’interno dell’area riservata privo di tagliando, verrà invitato ad uscirne.

Presenti anche molti tifosi del Como

Anche i tifosi del Como saranno presenti in massa. Dovrebbero essere circa 400 i supporters lariani presenti nel settore ospiti del Barbera. Numeri importanti per questa partita di cartello che può spianare la strada per la serie A sia ai rosanero che ai comaschi. Numeri alti ma comunque condizionati dalle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale per le Manifestazione Sportive, che ha stabilito delle limitazioni riguardo al settore ospiti. Al Barbera comunque si prevede un’atmosfera da big match di serie A.

Nella scorsa stagione tifoserie a contatto

C’è anche un precedente recente. Nel dicembre del 2022, nello scorso campionato cadetto, le due tifoserie entrarono in contatto nei pressi del Barbera con scazzottata tra le due frange a viale del Fante a poche decine di metri dallo stadio. Questo costò due Daspo ad altrettanti tifosi rosanero Le forze dell’ordine riuscirono a bloccare un giovane palermitano di 22 anni, con precedenti di polizia. Sono giunti all’identità di un secondo aggressore, un palermitano di 23 anni, attraverso i documenti e gli effetti personali contenuti in un portafogli rinvenuto all’interno del minivan.

Vicino al record stagionale

Si va comunque verso il record stagionale di spettatori per Palermo-Como. I dati di ieri indicano quasi 16mila biglietti venduti ai quali si aggiungono i 12.603 abbonati. E’ possibile acquistare i biglietti fino a pochi minuti prima del fischio di inizio della partita.

Il primato stagionale appartiene a Palermo-Spezia con 29.117 spettatori nella gara del 24 ottobre scorso.