Palermo-Como, tifoserie a contatto, scazzottata nei pressi dello stadio

Armato di pistola rapina supermercato a Palermo in via Laurana

Rapina ad un supermercato di Palermo. Un uomo a volto coperto armato di pistola ha fatto irruzione nel centro commerciale Sisa in via Laurana. Il rapinatore armato di pistola si è diretto verso le casse e ha preso i soldi che si trovavano in cassa. Poi è fuggito in direzione di via Sampolo. I dipe...