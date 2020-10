Indagine dei carabinieri della compagnia di Misilmeri

E’ stato arrestato dai carabinieri di Villabate P.L.F. di 32 anni che ieri ha aggredito la dottoressa della guardia medica.

Il giovane era arrivato nella struttura chiedendo aiuto per la madre che stava molto male. E’ nata una discussione con il medico e l’uomo l’ha aggredita colpendola più volte.

Il giovane è stato rintracciato a casa e portato in caserma. Il 118 ha soccorso la dottoressa e la madre dell’aggressore.

La prognosi per la dottoressa aggredita è di 7 giorni.

“Un atto di violenza nei confronti di un camice è un’aggressione allo Stato. Esprimo massima vicinanza nei confronti della professionista della Guardia medica di Villabate aggredita e sono grato ai carabinieri che hanno prontamente arrestato chi si è macchiato di tale infamia.

Come previsto, l’Asp di Palermo si costituirà parte civile nel processo in cui stavolta potrà essere applicata la nuova legge che introduce delle aggravanti nel caso in cui i fatto siano commessi a danno di operatori sanitari. Le pene possono arrivare fino a 16 anni”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.