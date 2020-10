Indagano i carabinieri

Momenti di paura la scorsa notte per una dottoressa in servizio alla guardia medica. Un uomo è entrato nella struttura e ha chiesto un intervento urgente.

Una visita domiciliare perché la madre stava molto male. La dottoressa ha chiesto i dati per attivare il servizio e l’uomo ha iniziato ad aggredirla e colpirla.

Poi è fuggito. A questo punto la donna impaurita per quanto successo ha chiamato aiuto. Prima ai colleghi del 118 e da qui è partita la richiesta di auto per i carabinieri della stazione di Villabate che sono arrivati in pochi minuti.

Sono arrivate due ambulanze. I sanitari hanno soccorso il medico e l’altra ambulanza si è recata in casa dell’aggressore per dare soccorso al paziente che aveva bisogno di cure.

I militari sono andati a caccia dell’uomo che aveva picchiato la donna in servizio alla guardia medica. Sono riusciti a rintracciarlo e portarlo in caserma.

“Quella delle aggressioni ai sanitari di guardia nei presidi diassistenz e continuità territoriale è una piaga che prosegue da tempo. L’episodio più noto risale a quasi tre anni fa ed è avvenuto nel catanese ed esattamente a Santa Venerina. In quella occasione era ancora seminudo il 26enne che è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Acireale dopo aver violentato una dottoressa di una guardia medica a Trecastagni.

L’uomo è stato bloccato intorno alle 2,30 mentre cercava di fuggire dalla struttura.Era’ un operaio di 26 anni originario di Santa Venerina che ha aggredito e violentato la donna dopo avere ricevuto le cure richieste.

L’uomo con piccoli precedenti è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri, condotto in caserma e successivamente in carcere. La vittima è stata ricoverata nell’ospedale di Acireale per gli accertamenti di rito. In seguito la dottoressa raccontò a tutta Itala la sua esperienza per sensibilizzare il Paese sull’esigenza di sicurezza nelle guardie mediche