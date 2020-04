Guardia medica: a cosa serve, come utilizzare questo servizio

26/04/2020

In Italia ogni singolo cittadino ha diritto a un servizio assistenziale gratuito, svolto dal cosiddetto Medico di famiglia. Si tratta di un medico in grado di fornire assistenza sanitaria per i più disparati casi, comprese le necessità che riguardano la prescrizione di farmaci o di visite specialistiche. Il medico di famiglia è però disponibile solo nelle ore del giorno e durante i giorni settimanali. Per quanto riguarda invece le ore serali, dopo le 20:00, i prefestivi e i festivi è disponibile il servizio di Continuità Assistenziale, la cosiddetta Guardia medica.

Quando andare dalla Guardia medica

La Guardia medica a Palermo, e anche nelle altre città italiane, è disponibile quando il medico di famiglia non c’è, quindi la sera, il sabato, la domenica e nei giorni di festa. Il servizio è a titolo completamente gratuito, proprio come avviene dal medico di base. Si può andare dalla guardia medica ogni qual volta si presenti una situazione sanitaria con una certa urgenza. Il medico, solitamente presente all’interno dei presidi sanitari locali, è in grado di prescrivere farmaci, redigere certificati di malattia, richiedere visite ed esami diagnostici, solo per casi effettivamente urgenti. In linea generale ci si reca dalla guardia medica quando si ha una qualsiasi necessità di tipo sanitario, che non può essere procrastinata oltre. Esistono anche dei centri di guardia medica pediatrica, non disponibili però ovunque. Inoltre alcune località offrono anche la guardia medica turistica, per i soggetti non residenti, le cui prestazioni sono soggette al pagamento del ticket.

Come si accede al servizio

L’accesso al servizio di guardia medica di Palermo avviene secondo le procedure previste dalla Regione Sicilia così come accade per tutte le altre Regioni. In linea generale, per quanto riguarda il servizio in situazioni “normali”, chiunque giunga presso la sede della guardia medica si accoda agli eventuali pazienti già presenti ed attende il proprio turno. A causa dell’emergenza Coronavirus in questo periodo è necessario accedere al servizio di continuità assistenziale previo appuntamento. Chi desidera recarsi dalla guardia medica non può quindi farlo liberamente, in nessuna Regione italiana. Ogni singolo servizio di zona ha istituito un numero verde, presso il quale è obbligatorio richiedere l’appuntamento, in modo da recarsi presso la guardia medica in scaglioni. Questo è dovuto alla necessità di mantenere la corretta separazione spaziale tra le persone, cosa che si sta facendo in tutta Italia.

Quando non andare dalla guardia medica

Pur trattandosi di un servizio abbastanza completo, la guardia medica a Palermo come in altre città, non sostituisce in tutto e per tutto il medico di base, e neppure il Pronto Soccorso. Quando il medico di base è in ferie, o ha sospeso il servizio durante i giorni feriali, non è possibile rivolgersi alla guardia medica ma è necessario informarsi della presenza di un medico in sostituzione di quello di famiglia. Allo stesso modo presso la guardia medica non è possibile richiedere prestazioni infermieristiche, richiedere la prescrizione per ricoveri programmati, richiedere la prescrizione di farmaci, ricoveri o esami diagnostici che non abbiano la connotazione di urgenza. Il medico presente presso la guardia medica non può fornire le ricette per farmaci necessari per le terapie di malati cronici.