L'uomo portato in carcere al Pagliarelli

La Polizia di Stato ha arrestato Issa Traore, 28 anni maliano accusato di rapina. L’uomo ha compiuto due rapine in città ai danni di passanti. Al primo lo scorso ottobre ha portato via il cellulare.

La vittima lo ha inseguito e l’immigrato lo ha minacciato con un coccio di vetro. Il secondo tre giorni dopo ai danni di una donna scaraventata per terra per portare via una borsa alla donna.

Questa volta la vittima ha reagito, ma non ha potuto far nulla quando Traore le ha strappato con violenza il cellulare dalle mani.

L’uomo si trova in carcere al Pagliarelli. Indagini sono in corso per risalire ad eventuali complici.