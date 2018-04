Bloccato dagli agenti del commissariato Politeama

La Polizia di Stato ha arrestato Rosario Scianna, 48 anni, bagherese accusato di una violenta aggressione a scopo di rapina ai danni di una donna che, con la piccola figlia, stava rientrando a casa in un edificio di via Giacomo Cusmano a Palermo.

Ieri pomeriggio attorno alle 14 una donna di circa 30 anni insieme alla giovanissima figlia nell’androne di casa è stata aggredita.

L’uomo armato di taglia balsa è salito con la mamma e la figlia in ascensore le ha minacciato e ha iniziato a frugare nelle borsa della donna e nello zaino della figlia. Non avrebbe portato via alcun oggetto.

Gli agenti del commissariato Politeama lo hanno bloccato in via De Spuches. Scianna è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, quindi proprio a Bagheria.

I poliziotti stanno vagliando le immagini di altri episodi analoghi per valutare l’eventuale responsabilità di Scianna.