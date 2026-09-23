E' successo a Palermo in via Brunelleschi

Quattro uomini sono stati aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del locale Ganci in via Brunelleschi a Palermo. Uno dei quattro è stato colpito al volto con una bottiglia.

Si trova ricoverato all’ospedale Cervello e dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Tutto è successo dopo una partita di calcetto tra amici nel centro sportivo Le Siepi in Via Badia. Quattro amici dopo la partitella decidono di passare dal bar rosticceria per mangiare qualcosa. Un giovane della zona cerca di rubare uno scooter.

I quattro se ne accorgono e il giovane scappa. Poco dopo dal vicino quartiere Cep arrivano in quindici tra i 20 e i 30 anni. Armati di bottiglie con barbe lunghe e occhiali iniziano ad aggredire i quattro amici. Uno di loro riceve un colpo al volto. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale.

Qui ha raccontato cosa è successo e di essere stato vittima di un’aggressione da parte di numerosi giovani. I medici hanno segnalato quanto successo alla polizia che adesso grazie ai filmati dei sistemi di videosorveglianza sono a caccia dei responsabili della vile aggressione. “Le vittime del pestaggio sono persone per bene che si occupano di volontariato – dice un amico – Purtroppo in alcune zone la sera non ci si può fermare a mangiare qualcosa e trascorrere un po’ di tempo in serenità. E’ davvero incredibile quello che succede in città in questi ultimi mesi”.