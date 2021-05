La denuncia del sindacato Fsa-Cnpp

Aggressione ieri ai danni degli agenti della polizia penitenziaria nel carcere Ucciardone maresciallo Di Bona a Palermo. Lo denuncia Maurizio Mezzatesta, segretario provinciale della Fsa-Cnpp.

Un detenuto ieri per una breve attesa ha colpito con un pugno un agente coordinatore capo di 50 anni. Un secondo carcerato ha più volte oltraggiato e minacciato l’assistente capo coordinatore addetto alla vigilanza al piano, della stessa terza sezione.

“Ci risiamo – dice Maurizio Mezzatesta segretario provinciale della Fsa – Cnpp – non facciamo altro che ricevere continuamente aggressioni fisiche e verbali per futili motivi.

Questi episodi non dovrebbero minimamente passare nella mente di chi sta affrontando un percorso di trattamento e rieducazione in un penitenziario.

Questi fatti sono all’ordine del giorno, non ultime le aggressioni susseguite nel carcere di Augusta, ben tre in meno di 10 giorni. Siamo fiduciosi – continua Mezzatesta – in severe sanzioni e l’allontanamento dei detenuti in altri istituti, anche per la serenità di chi invece ha scelto il percorso riabilitativo e di rieducazione per il reinserimento, appena scontato la pena, nella società.

Il Cnpp,oltre ad esprime la propria solidarietà ai colleghi colpiti da minacce fisiche e verbali, auspica l’arrivo di personale per sopperire alle carenze di personale in atto alla Casa di Reclusione Maresciallo Di Bona”.