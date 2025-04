Un controllore dell’Amat è stato aggredito. Il dipendente dell’azienda partecipata del Comune che gestisce il servizio di trasporto urbano nel capoluogo stava controllando che i passeggeri avessero pagato il biglietto in una vettura che stava transitando in corso dei Mille.

Tra questi, un uomo che ne era sprovvisto e che è andato su tutte le furie, al punto da inveire contro il dipendente e schiaffeggiarlo. È successo all’altezza di via Tiro a Segno, dove l’aggressore, approfittando della fermata del bus, è sceso velocemente dal mezzo dandosi alla fuga. L’autista ha lanciato l’allarme e sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale Civico. Sono intervenuti i carabinieri, a cui è stata fornita una descrizione dell’uomo che ha colpito il controllore. In corso le indagini per rintracciare l’aggressore.

L’aggressione in via Libertà

A fine marzo un altro episodio a Palermo: due anziani sono stati aggrediti a bordo di un autobus in piazza Crispi, a pochi metri da via Libertà: a colpirli è stato un giovane extracomunitario che si è poi dato alla fuga.

Sul mezzo dell’Amat affollato, il ragazzo avrebbe prima spintonato i due passeggeri che gli avrebbero chiesto di fare attenzione: uno dei due aveva infatti problemi di deambulazione e portava con sé una stampella. Il giovane se ne è impossessato e ha colpito sulla testa uno dei due, scappando subito dopo.