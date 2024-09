Un gruppo di ragazzini la scorsa notte ha accerchiato e picchiato un giovane di 37 anni in via Roma a Palermo. La vittima dell’aggressione con una ferita alla testa è stato soccorso dalla polizia e dai sanitari del 118.

Il branco come succede spesso ha aggredito il giovane per futili motivi che è stato portato all’ospedale Civico per essere medicato. Gli agenti stanno visionando le tante telecamere della zona.

“Non stare in mezzo alla strada”, automobilista picchiato da ciclista

E’ finito al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo per avere detto ad un ciclista di non stare in mezzo alla carreggiata perché può essere pericoloso. Un assistente sociale della Croce Rossa di 48 anni ieri è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che l’uomo che passeggiava insieme ad una donna in bici lo ha colpito con diversi pugni al volto, all’addome e alle spalle.

E’ successo in via Enrico Fermi. I sanitari del 118 chiamati e la polizia sono arrivati in soccorso dell’assistente sociale. I medici del nosocomio hanno riscontrato trauma maxillo facciale, traumi addominali, trauma cranico e alle spalle. La vittima ha trascorso tre ore di sabato prima di essere dimesso.

“Che dire. A volte capita pure questo. Solo per aver detto ad un ciclista e alla sua amica di non stare al centro della carreggiata perché pericoloso – racconta l’assistente sociale – La parte grave è che ho subito l’aggressione e numerose minacce di morte, nonostante indossavo l’uniforme della Croce Rossa con il patch “Assistente Sociale” quando sono riuscito a chiamare le polizia loro sono fuggiti”.

Sono in corso indagini anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’aggressore.

Maxi rissa alla Vucciria

Rissa la scorsa notte attorno alle quattro in via dei Chiavettieri a Palermo. Una trentina di giovane si stavano picchiando. Sono intervenuti i poliziotti a riportare la calma e identificare alcuni dei partecipanti alla lite mentre il grosso dei giovani fuggiva.

Nel corso del weekend sono state riscontrate irregolarità in alcuni locali che sono stati multati per occupazione illecita di suolo pubblico, intrattenimento musicale con proiezioni sonore all’esterno del locale con esibizione Dj mediante cassa amplificata e mixer. Complessivamente, sono state identificate 132 persone.

Rissa a Città del Mare

Una rissa è scoppiata ieri pomeriggio nel punto ristoro dell’hotel Città del Mare a Terrasini (Palermo). Per futili motivi si sono affrontati sette clienti: quattro originari di Favara e tre palermitani. Sono dovuti intervenire il personale dell’hotel e i carabinieri per riportare la calma. I sette contendenti sono stati denunciati per lesioni e rissa.

Dagli insulti alle mani

I due gruppi si sono prima aggrediti verbalmente e poi sono cominciati a volare calci e pugni. I gestori della struttura hanno avvertito i carabinieri. Una volta placati gli animi i sette partecipanti alla zuffa di Terrasini sono stati identificati e denunciati con l’accusa di rissa. Necessario anche l’intervento del 118 che ha medicato sul posto i 7 duellanti. Per loro solo qualche graffio, non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Rissa finisce nel sangue, donna sfregiata e tre poliziotti feriti

Momenti di paura a Catania, dove la Polizia di Stato è intervenuta in seguito a una violenta aggressione in via di San Giuliano. Le chiamate alla centrale operativa parlavano di una rissa in corso, ma all’arrivo degli agenti la situazione era più complessa del previsto.

Donna sfregiata al volto

Le indagini hanno rivelato che una donna era stata brutalmente aggredita da una vicina di casa, che l’ha sfregiata al volto con un’arma da taglio. La vittima è stata trasportata in ospedale.

Resistenza e aggressione agli agenti

I poliziotti, intenzionati a perquisire l’abitazione per trovare l’arma del delitto, hanno incontrato la violenta resistenza dei presenti. Tre persone, tra cui la coppia responsabile dell’aggressione, hanno aggredito gli agenti con calci e pugni.

Tre arresti e un’indagine in corso

Al termine dell’intervento, tre persone sono state arrestate per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La coppia responsabile dell’aggressione alla donna è stata denunciata per lesioni gravi. Il giudice ha convalidato l’arresto dei tre individui, disponendo l’obbligo di firma.

Le condizioni della vittima e degli agenti

La donna sfregiata al volto ha riportato ferite guaribili in 25 giorni. Gli agenti feriti durante l’arresto, invece, potranno rientrare in servizio tra qualche giorno.