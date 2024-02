Un giovane di 20 anni è stato picchiato e derubato mentre stava acquistando dei prodotti in un distributore automatico. La vittima è stata sorpresa alle spalle in via Oreto, quasi all’altezza di viale Regione Siciliana, da tre persone che, dopo averlo malmenato, gli avrebbero portato via l’iPhone, alcuni gioielli che indossava e il portafogli in cui c’erano contanti e carte di credito.

A lanciare l’allarme è stata la stessa vittima dopo la fuga dei rapinatori che si sarebbero allontanati a bordo di due scooter.

Il giovane, ancora sotto choc, ha chiamato il 112 riferendo quanto successo e fornendo i pochi dettagli che avrebbe notato sui tre. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile che ha acquisito le immagini riprese da alcune telecamere installate vicino al distributore di sigarette e nei paraggi.

Risale allo scorso 10 gennaio la rapina subita da un ragazzo nella zona di via Carducci, non lontano dal Politeama. Un ventenne ha raccontato di essere stato sorpreso da due uomini, mentre entrava nella sua auto, che lo avrebbero minacciato e sequestrato costringendolo a prelevare i contanti in un bancomat.

Una volta preso ciò che potevano lo avrebbero abbandonato in strada e si sarebbero allontanati sula sua auto poi ritrovata a Borgo Vecchio.