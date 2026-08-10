Operazione congiunta tra Polizia di Stato e Carabinieri nel Ragusano

Quattro giovani, rispettivamente di 39, 26, 25 e 24 anni, tutti residenti tra Comiso e Vittoria e già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata e lesioni personali. L’operazione, condotta in stretta sinergia tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, rappresenta uno dei più recenti interventi coordinati nel territorio ragusano per contrastare episodi di violenza e criminalità giovanile.

La violenta aggressione al ventiduenne

L’indagine prende avvio da un’aggressione ai danni di un giovane di 22 anni, colpito con calci e pugni e derubato dei suoi telefoni cellulari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio sarebbe avvenuto in un contesto di violenza improvvisa, con la vittima circondata e colpita ripetutamente. La gravità dei fatti ha immediatamente mobilitato gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, insieme ai Commissariati di Comiso e Vittoria e ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Vittoria.

Le indagini degli inquirenti

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e a un’attività investigativa avviata con tempestività, gli operatori delle forze dell’ordine sono riusciti a individuare rapidamente i presunti autori del reato. Le successive perquisizioni personali e domiciliari, eseguite nei confronti dei sospettati, hanno portato al rinvenimento degli smartphone sottratti alla vittima e di diverse armi improprie: un tirapugni, un coltellino e un taser. Materiale che, secondo gli investigatori, conferma la pericolosità del gruppo e la natura particolarmente aggressiva dell’azione compiuta.

Gli oggetti sequestrati sono stati acquisiti agli atti dell’indagine e saranno sottoposti a ulteriori accertamenti tecnici per verificare eventuali collegamenti con altri episodi di violenza o intimidazione avvenuti nella zona. Le forze dell’ordine non escludono che il gruppo possa aver avuto un ruolo in ulteriori fatti analoghi, motivo per cui l’attività investigativa prosegue con approfondimenti mirati.

Gli arresti e gli sviluppi

Al termine delle formalità di rito, i quattro arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.