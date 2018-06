Indagano i carabinieri del radiomobile

Un cittadino del Bangladesh è stato picchiato e rapinato la scorsa notte a Palermo in piazza Sant’Anna. Sono stati portati via il cellulare e 120 euro.

L’uomo vende palloncini nella piazza. Prima alcuni ragazzini gli hanno esploso alcuni palloncini e poi lo hanno picchiato lasciandolo ferito al volto e senza soldi e cellulare.

La vittima è stata portata in ospedale con una ferita al volto. La prognosi è di 8 giorni. Sulla rapina indagano i carabinieri del reparto Radiomobile.

Nei giorni scorsi sempre nel centro storico era stato aggrddito Adriano Frinchi, esponente politico palermitano dell’Udc.

L’aggressione è avvenuta ad angolo tra via Isidoro Carini e via Archimede. Un giovane di 25 anni lo ha aggredito e picchiato e dopo una colluttazione è riuscito a portargli via 20 euro e il cellullare.