i fatti a palermo nell'ottobre scorso

I carabinieri hanno denunciato tre giovani palermitani accusati di lesioni aggravate che hanno partecipato ad un’aggressione lo scorso 26 ottobre in via Cavour a Palermo.

Le indagini dei militari hanno consentito di identificare gli autori delle lesioni, avvalendosi anche delle immagini degli impianti di videosorveglianza e ricostruendo, così, la dinamica dell’evento scaturito per futili motivi.

Tre le persone identificate e denunciate per lesioni personali aggravate: G. M., 26 anni, M.C, 20 anni e D.C.25 anni.

I carabinieri hanno notificato ai tre palermitani l’ordinanza di applicazione dell’obbligo di dimora emessa dal gip.

A seguito delle perquisizioni domiciliari, poi, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sia gli indumenti indossati dai tre soggetti la sera dei fatti che un casco in uso a M. C. ed utilizzato per colpire una delle vittime durante l’aggressione.