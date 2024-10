Nuova aggressione nel carcere minorile Malaspina a Palermo. Lo comunica il segretario generale Uilpa della polizia penitenziaria.

Mancanza di sicurezza e ripristino celle

“Mentre ci si affretta a ripristinare le celle distrutte dai detenuti e con l’assenza di un comandante si registra l’ennesima aggressione al carcere Minorile Malaspina di Palermo.

L’aggressione

“E’ accaduto – dichiara Veneziano – che ieri pomeriggio tre agenti, insieme ad un ispettore mentre cercavano di effettuare la battitura delle inferriate, sono stati aggrediti da quattro detenuti stranieri non consentendo l’esecuzione di questa importante operazione di servizio. Uno degli assalitori è un maggiorenne evaso da Casal del Marmo”.

Poliziotto ferito

Durante l’aggressione un poliziotto penitenziario è stato ferito con un taglio all’addome costringendolo alle cure del pronto soccorso.

Richiesta di miglioramenti strutturali

“Nell’augurare pronta guarigione al collega, ringraziamo tutti quelli che prontamente hanno dato supporto, così da scongiurare il peggio, e se – conclude il leader della UilPa Polizia Penitenziaria siciliano- ci fossero stati i cancelli nelle celle questo poteva essere evitato, dunque ancora una volta sollecitiamo gli organi competenti ad accelerare la ristrutturazione del complesso da anni richiesto dalla Uil, accertato la totale non idoneità nel garantire la sicurezza degli operatori e della struttura stessa”.

Telefonini e droga per i detenuti arrivano con il drone, due arresti

Un drone per per “recapitare” all’interno del carcere di Caltanissetta un involucro contenente sostanze stupefacenti e numerosi telefoni cellulari. Il piano messo in atto da due catanesi nel Nisseno è stato, però, scoperto dalla Guardia di finanza che ha arrestato due persone individuate mentre preparavano la loro “missione”.

Il controllo del territorio

L’operazione parte da quella che viene definita “analisi di rischio” operata congiuntamente dalle Fiamme Gialle di Catania e Caltanissetta. Secondo il racconto dei finanzieri erano stata rilevate alcune incongruenze nelle modalità di trasferimento seguite dai due soggetti per arrivare nella città di Caltanissetta. Il successivo controllo effettuato nelle immediate vicinanze dell’Istituto penitenziario di Caltanissetta consentiva di rinvenire uno zaino appositamente confezionato per essere trasportato dal drone contenente 10 telefoni cellulari di piccolissime dimensioni, così detti micro cellulari, ulteriori 2 smartphone, nonché 12 schede SIM e gli accessori necessari per la ricarica degli stessi oltre a 100 grammi di marijuana e oltre 150 grammi di hashish. Sono stati

inoltre sequestrati i 4 smartphone nella disponibilità dei due arrestati.

Le perquisizioni

Le ulteriori perquisizioni effettuate nell’autovettura di uno dei due arrestati, consentivano di rinvenire una valigetta contenente il drone professionale, nonché 5000 euro in contanti occultati

sotto lo sterzo dell’auto, che, secondo le indagini successiva dovevano essere il compenso per il

pilota del drone da impiegare nell’attività di introduzione dello zaino nell’area del carcere.

Il progetto è stato, dunque, fermato prima che si realizzasse sequestrando il materiale e il compenso ed arrestato due persone anche se il pilota del drone resta ignoto.

per le persone arrestate, delle quali non viene resa nota l’identità, su disposizione dell’Autorità giudiziaria si sono comunque aperte le porte del carcere ma come detenuti.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, tenuto conto delle circostanze di tempo e soprattutto di luogo in cui è stato commesso il fatto, ha convalidato l’arresto di entrambi disponendo, la misura cautelare della custodia in carcere per uno e la detenzione domiciliare con l’applicazione del così detto braccialetto elettronico per l’altro.