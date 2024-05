Nuova aggressione a Palermo nel carcere ex Ucciardone. Lo riferisce il segretario regionale Fsa Cnpp Maurizio Mezzatesta. “Un detenuto di per futili motivi ha aggredito l’agente scelto in servizio alla nona sezione che ne avrà per sette giorni salvo complicazioni – continua Mezzatesta – E’ professionalmente faticoso e umiliante lavorare negli Istituti penitenziari in queste condizioni. Ci sono state diverse aggressioni al personale in servizio, come al carcere di Trapani, dove gli agenti sono stati presi a morsi, e un ispettore, sempre alla nona sezione dell’Ucciardone”.

“Situazione intollerabile”

“Continuano gli eventi critici e le aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria relegato negli istituti penitenziari della regione, che si sommano con le critiche condizioni lavorative copiosamente segnalate dal Cnpp. Oltre alle aggressioni e a turni sempre pesanti c’è il rischio che il personale venga penalizzato anche nel diritto alle ferie estive. Non è più tollerabile essere trattati in questo modo in terra di mafia, dove la polizia penitenziaria ha sempre dato il suo contributo nel far rispettare le leggi dello stato negli Istituti di pena e dove uomini di estremo coraggio hanno sacrificato la loro vita per lo stato, come Di Bona, a cui è intitolato il carcere Ucciardone, Bonincontro, Pietro Cerulli e Giuseppe Montalto. Per questo motivo chiediamo che l’amministrazione penitenziaria prenda seri provvedimenti, la prossima aggressione ci costituiremo parte civile”.

La rissa tra detenuti ubriachi

“Diversi detenuti sono stati trovati ubriachi e hanno scatenato una rissa e spedizioni punitive contro altri reclusi”. E’ quanto è successo nel carcere maresciallo Di Bona ex Ucciardone a Palermo”. E’ quanto denunciato dal segretario regionale Cnpp Maurizio Mezzatesta. “Ci sono stati in questi ultimi giorni detenuti trovati ubriachi che oltre ad aggredire carcerati si sono avventati contro personale di polizia di servizio intervenuto nel ristabilire l’ordine e la sicurezza – aggiunge Mezzatesta – L’ultima rissa è avvenuta tra due detenuti alla Terza Sezione. Solo per fortuna nessun agente intervenuto è stato ferito”.