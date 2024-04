“Agenti contusi durante una rissa tra detenuti che è avvenuta nella terza sezione del carcere Ucciardone di Palermo. Alcuni detenuti hanno aggredito il poliziotto penitenziario in servizio nel piano per impossessarsi delle chiavi per compiere una spedizione punitiva contro un altro detenuto”.

E’ quanto denuncia il segretario regionale del sindacato Cnpp Maurizio Mezzatesta “L’agente della sezione, a cui sono state tolte le chiavi, è stato aggredito insieme ad un sovrintendere ed altro agente intervenuti per ristabilire l’ ordine – aggiunge il segretario regionale – anche questa volta il peggio è stato evitato grazie alla professionalità del personale intervenuto. Esprimo massima solidarietà e gli auguri di pronta guarigione al personale ferito”. Gli agenti trasportati in ospedale sono stati dimessi con prognosi dai 7 ai 15 giorni.

La rissa a Termini Imerese

Paura e momenti di tensione nel carcere Antonino Burrafato di Termini Imerese. Una rissa è scoppiata tra detenuti stranieri e italiani. Sono dovuti intervenire anche i carabinieri e gli agenti di polizia per riportare la calma.

“È la prova che la situazione all’interno delle carceri siciliane è esplosiva come abbiamo sottolineato al sottosegretario Andrea Delmastro che è venuto a visitare le carceri di Favignana e Trapani – dice Gioacchino Veneziano segretario regionale della Uilpa – abbiamo chiesto vista la situazione di proclamare lo stato di emergenza per i penitenziari regionali. La situazione è calda non solo nella regione per le temperature torride, ma anche dentro i penitenziari”.

L’aggressione a Siracusa

Problemi anche a Siracusa, dove due detenuti, reclusi nel carcere di Cavadonna, si erano resi protagonisti di un’aggressione ai danni di due ispettori ed un agente di polizia penitenziaria.

L’intervento e l’aggressione

Le vittime, costrette a fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale, sono state prese a calci ed a pugni dagli aggressori, entrambi di nazionalità straniera. Secondo la segreteria provinciale del Sippe di Siracusa, un sindacato di polizia penitenziaria, i due detenuti stavano litigando tra loro e poco dopo sono intervenuti gli agenti per dividerli solo che entrambi si sono scagliati contro di loro, causandogli delle contusioni.

Like this: Like Loading...