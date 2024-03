Preparare il terreno di rientro a coloro i quali hanno scontato la propria pena e recuperarli in quanto risorse attive del nostro tessuto sociale. È l’impegno promosso dall’Assessore alle Attività Sociali, con delega all’Impiego Sociale dei detenuti, Rosi Pennino a margine della sua partecipazione alle celebrazioni della Via Crucis organizzata dal maestro Lollo Franco e dai detenuti della Casa Circondariale dell’Ucciardone.

Le parole dell’assessore Pennino: “Un momento emozionante”

“È stato un momento emozionante, quello soprattutto dell’interpretazione da parte dei detenuti della Passione, che restituisce un senso profondo alla Pasqua – dichiara l’Assessore Pennino -. Dopo il graditissimo invito dell’anno scorso da parte del maestro Franco, quest’anno ho deciso di presenziare accompagnata dal Garante dei detenuti, Pino Apprendi, e dal personale dell’Unità Organizzativa Mediazione di Giustizia riparativa”.

“Abbracciando la delega all’impiego sociale dei detenuti, annessa all’Assessorato che dirigo, credo sia fondamentale metterci tutti a lavoro per costruire quei percorsi di reinserimento che – conclude – garantiscano una seconda opportunità ai detenuti, nel momento del loro ritorno all’interno del tessuto sociale”.

La Pasqua in Sicilia, ecco gli eventi

Con l’arrivo della primavera (e dei 30°) e il weekend di Pasqua alle porte, la Sicilia si prepara ad accogliere residenti e turisti con una serie di eventi, appuntamenti culturali e divertimenti all’aria aperta. Dalle escursioni nei parchi alla visita dei musei, passando per i mercatini e i parchi divertimento, l’intera regione si anima in un mix di tradizione, cultura e adrenalina. Nel cuore di Palermo è stata allestita la fiera dell’artigianato edizione pasqua proponente venti spazi espositivi; a Catania sarà possibile visitare il monastero dei Benedettini e l’orto botanico e ancora, a Messina si potrà assistere alla processione dei “simulacri di Gesù risorto e della madonna della mercede”. Di seguito, vi segnaliamo alcune attività da poter fare in compagnia della famiglia e degli amici.