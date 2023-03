Aggressioni contro i sanitari, riaprono posti fissi di polizia negli ospedali palermitani

Ignazio Marchese di

16/03/2023

Per cercare di contrastare le aggressioni a medici e infermieri apriranno di nuovo i posti fissi di polizia negli ospedali palermitani. I tempi e i modi sono stati al centro di un comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto oggi dal prefetto Teresa Cucinotta. Come proposto dal questore di Palermo è stato deciso di aprire un posto fisso all’ospedale Policlinico aperto dalla 8 alle 20.

È previsto anche il potenziamento della presenza delle forze dell’ordine all’ospedale Civico dalle 7 di mattina all’una di notte. Al Buccheri La Ferla il posto di Polizia continuerà ad essere operativo dalle 8 alle 20. Per l’ospedale Villa Sofia – Cervello sono in corso incontri per individuare i locali per ospitare il presidio della polizia di Stato con la futura istituzione di un posto fisso.

Poliziotti diventeranno punti di riferimento

I poliziotti diventeranno dunque, dei punti di riferimento all’interno dei nosocomi, sia per i cittadini che accedono ai servizi sanitari, che per il personale medico, permettendo quindi un efficiente raccordo non soltanto sotto i profili della pubblica sicurezza, ma anche della polizia giudiziaria, avendo, tra gli altri, il compito di acquisire referti medici.

Sulla base delle nuove politiche di assunzione di personale delle Forze di Polizia ed in particolare, della Polizia di Stato e con le successive assegnazioni alla Questura di Palermo, sarà garantita una progressiva implementazione dei presidi di polizia già esistenti, valutando, la possibilità di inaugurarne di nuovi in altri ospedali cittadini.

Aggressioni negli ospedali, in Sicilia posti di polizia fissi

Tante, troppe aggressioni negli ospedali siciliani. Da Palermo a Messina, passando per Catania ed anche nei presidi “minori”. Ecco perché arrivano i posti fissi di polizia all’interno dei nosocomi più a rischio.

Iniziativa di due ministeri

L’iniziativa è stata messa in campo da due ministeri, quelli dell’Interno e della Salute. L’obiettivo è garantire sicurezza in quegli ospedali che statisticamente sono stati i più colpiti da casi di aggressioni a medici e infermieri. Un’escalation di violenza che ha spinto il governo nazionale a creare delle presenze fisse a garanzia della sicurezza di personale e utenti dei vari nosocomi definiti più a rischio.

La mappatura

In queste settimane è stata messa a punto una sorta di mappatura di tutti i presidi più in difficoltà, dove si sono registrati il numero maggiore le aggressioni. E’ stato stabilito quindi che dopo il Policlinico di Palermo saranno aperti posti fissi di polizia all’ospedale “Sant’Elia di Caltanissetta”, al “Vittorio Emanuele” di Gela e al “Suor Cecilia” di Niscemi.