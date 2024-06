Fine settimana di aggressioni a Palermo. Dalle aree della movida tradizionale in città fino alla zona di Mondello nei pressi di una nota discoteca, le cronache ci consegnano tre giorni di violenze spesso senza apparenti motivi e una città che appare sempre di più in mano alle baby gang e non soltanto. Una criminalità che cresce anche sul fronte di furti e rapine.

L’aggressione in un locale

Un gruppo di giovani la notte fra sabato e domenica avrebbe aggredito alcuni dipendenti del locale Ballarak alla Magione a Palermo. Non si conosce il motivo dell’aggressione. In base alle testimonianze si suppone che qualcuno dei giovani aggressori fosse piuttosto alticcio. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento della polizia.

L’arrivo delle forze dell’ordine e la fuga

A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti ed avventori del locale. L’aggressione si era, per lo più consumata quando il branco, formato da una decina di ragazzi, si è dato alla fuga non appena uno degli aggressori si è accorto dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di quanti si trovavano nel locale comprese le vittime dell’aggressione e compilato un rapporto avviando le ricerche degli aggressori.

Anche in questo caso per ritrovare il branco saranno fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Ventenne aggredito nei pressi di una discoteca

Un’altra aggressione è avvenuta dalla parte opposta della città nel corso della medesima notte. Si tratta di un ragazzo di giovane età, circa 20 anni, aggredito a Mondello nei pressi della discoteca Country. Il giovane è stato prima raggiunto e poi colpito e un gruppetto di ragazzi che, dopo l’aggressione, è fuggito via lasciando il ventenne ferito a terra nei pressi della discoteca.Una vera e propria aggressione lampo durante alcuni istanti e anche questa senza un apparente motivo.

Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando per cercare di risalire ai giovani che lo hanno picchiato.

