Trovato dai forestali e dai pompieri indaga la polizia

La procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Franco Ettore Meli, di 73 anni, residente di via Belmonte Chiavelli, trovato morto nel suo terreno in via Barresi.

Il cadavere è stato trovato dagli uomini del corpo forestale e dei vigili del fuoco che insieme al figlio sono andati nel terreno. La scomparsa dell’uomo era stata denunciata ieri mattina dalla moglie. Era stata la donna a chiedere aiuto ai forestali e ai pompieri che stavano tornando in caserma dopo avere spento l’incendio di sterpaglie su Monte Grifone.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte. L’ispezione sul corpo del medico legale non ha chiarito le cause del decesso.

Sul corpo dell’anziano agricoltore non sono stati trovati ferite o segni di percosse. Sarà l’autopsia ad accertare le cause del decesso. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico. Le indagini sono condotte dalla polizia.