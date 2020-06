rimpallo di competenze tra la Sicilia e Roma

La Regione blocca 40 milioni di euro per la coltivazione di prodotti biologici. È la denuncia che arriva da Coldiretti Sicilia sul mancato arrivo dei fondi europei per i produttori del biologico “che attendono da anni ormai a causa della mancata cooperazione istituzionale con l’Agea, agenzia per l’erogazione dei fondi in agricoltura.

“Mentre le imprese sono costrette a sostenere costi enormi – dice il presidente regionale, Francesco Ferreri – siamo ancora al solito stucchevole rimpallo di competenze tra la Sicilia e Roma. Nel frattempo chi ha riconvertito la produzione aspetta e addirittura rischia di restituire le somme già avute. È una vicenda paradossale – aggiunge – perché gli agricoltori non sanno neanche quando questi fondi arriveranno in quanto non c’è alcuna certezza”. “Liquidità, urgenza, semplificazione. Sono questi i pilastri su cui si fonda il settore agricolo – prosegue – . Continuare a decelerare la spesa, e complicare le norme significa colpire ancora di più il settore agricolo. Il comparto florovivaistico, messo in ginocchio dalla chiusura delle attività, continua a subire il danno incalcolabile della lentezza burocratica. Servono bandi semplificati e immediati – commenta a questo proposito Francesco Ferreri – sono indispensabili tutte le azioni per contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, attraverso un’attenta valutazione, oggettiva, del calcolo del danno (produzioni invendute, calo di fatturazione)”.

Nei mesi scorsi preoccupazioni sono state lamentate dal vice Presidente di CIA Sicilia Occidentale, circa l’assenza di bandi PSR per il biologico e l’ indennità compensativa, per chi opera nelle zone svantaggiate come gli allevatori che operano nelle zone montane o soggette a vincoli. “Ferma restando la base giuridica del Programma di Sviluppo Rurale -aveva risposto l’assessore Bandiera -, che la Sicilia ha sottoscritto con l’Europa e che va rispettato e attuato, prosegue l’Assessore, stiamo procedendo, come Governo, con una riprogrammazione delle somme che sarà composta dalle economie residue di alcune misure, unitamente alle risorse disponibili per gli ultimi bandi della programmazione da emettere. La rimodulazione, che dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea, non potrà che andare incontro alle diverse esigenze primarie dell’agricoltura siciliana”.