Negli ultimi due anni misure efficaci per sostenere un settore fondamentale per la nostra isola

“Nonostante si continui troppo spesso a raccontare una Sicilia nella quale ‘non funziona niente’, nonostante si continui a parlare sempre e comunque male della nostra ‘classe politica’, dai dati dell’Istat emerge una realtà diversa: anche in Sicilia si può fare ‘buona politica’. Negli ultimi due anni abbiamo messo in campo misure efficaci per sostenere un settore fondamentale per la nostra isola, quello dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Abbiamo creato strumenti per dare credito alle nuove imprese del settore, ed oggi emergono finalmente i frutti del nostro lavoro con quel ‘+10,4%’ di occupazione in agricoltura nel 2017, il miglior dato rispetto a tutti i comparti analizzati. Certo, si tratta solo di un ‘piccolo passo’ perché il tema del lavoro resta ancora, purtroppo, una delle principali emergenze per la Sicilia. Ma evidentemente le politiche messe in campo dal precedente governo regionale hanno dato un contributo decisivo per segnare una inversione di rotta e per creare nuova occupazione. La Sicilia ha ricominciato a crescere, e sarebbe ingiusto negare o fingere di non vedere questa realtà”.

Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD, a proposito di quanto emerge dal rendiconto per il 2017 della Regione Siciliana in base all’analisi dei dati Istat, che nel 2017 fanno registrare un “+ 10,4%” di occupazione in agricoltura in Sicilia. Cracolici negli ultimi due anni della scorsa legislatura ha ricoperto il ruolo di assessore regionale all’Agricoltura.