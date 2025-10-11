Quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento di queste aree.
A tanto ammontano le risorse del bando relativo alla misura Srd03 del Psp 2023/27 pubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura. Si tratta di interventi volti alla creazione e alla valorizzazione di agriturismi, agricoltura sociale, attività educative e didattiche.
Aiuti dal 60% al 40% a seconda delle dimensioni delle aziende
Il bando prevede aiuti pari al 60% per le piccole, al 50% per le medie e al 40% per le grandi aziende. “Il governo Schifani è al fianco degli imprenditori. Un aiuto concreto per incentivare la diversificazione aziendale e favorire la creazione di agriturismi e attività sociali e didattiche nelle zone rurali”, dice l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino.
Contributi per investimenti
I contributi sono concessi per investimenti destinati alla creazione di una nuova azienda agrituristica, all’ampliamento di un’attività esistente o alla diversificazione dell’offerta.
I beneficiari del provvedimento sono imprenditori agricoli singoli o associati con l’esclusione di coloro i quali svolgono esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Le domande si potranno inviare, esclusivamente attraverso il portale Sian, dal 5 novembre al 5 febbraio.
Agricoltura al centro di battaglia in Europa
Mentre la sicilia cerca di mettere a frutto i fondi per aiutare l’agricoltura e far crescere le aziende agricole a Strasburgo e Bruxelles è in corso una battaglia per garantire futuro ai contributi comunitari nel settore.
In settimana sono stati votati due importanti provvedimenti che semplificano l’accesso diretto degli agricoltori ai contributi e ampliano le quote che siano direttamente accessibili. L’altro provvedimento riguarda l’obbligatorietà dei contratti scritti fra produttori e grande distribuzione.
C’è poi un altro tema, quello delle etichette ingannevoli e dei prodotti con nomi che richiamano altri prodotti. Fra queste c’è la battaglia al così detto Veggie Burger che vede la delegazione italiana impegnata nella tutela degli allevatori
Commenta con Facebook