L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea rinnova il proprio impegno nella promozione delle produzioni tipiche dell’Isola con la seconda edizione di “Sicilia in Tavola – Esperienze, territori e comunicazione del valore agroalimentare”. L’iniziativa, curata dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura e organizzata da E.C.U. – European Culture University, si svolge venerdì 24 luglio, dalle 9.30 alle 14.30, presso l’Auditorium ECULAB di via Francesco Crispi 11/21 a Palermo, e riunisce in un’unica sede istituzioni, mondo accademico, imprese e operatori della comunicazione. L’evento nasce con l’intento di rafforzare la conoscenza del sistema agroalimentare regionale e di consolidare il legame tra produzione, identità culturale e sviluppo sostenibile. Ad aprire i lavori, alle 10.00, è il dott. Francesco Panasci, giornalista, presidente di E.C.U. – European Culture University e Responsabile Unico del Progetto, chiamato a delineare gli obiettivi programmatici dell’iniziativa e il contributo che la comunicazione può offrire alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare dell’Isola.





Il contributo scientifico dell’Università di Palermo

La sessione tecnico-scientifica, in calendario alle 10.30, vede l’intervento del prof. Salvatore La Bella, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Palermo e responsabile dell’Ente di ricerca CORISSIA. L’analisi si concentra sulla qualità delle produzioni regionali, sulle filiere produttive, sul modello della dieta mediterranea e sul ruolo della ricerca scientifica come leva di sviluppo per il comparto agricolo siciliano.

Alle 11.00 interviene il prof. Carlo Greco, docente dell’Università degli Studi di Palermo e Vicesindaco di Marineo, con un approfondimento sulle tecnologie di agricoltura di precisione applicate alla tutela delle produzioni territoriali. L’intervento richiama in particolare il percorso del Pane di Marineo verso il riconoscimento come Presidio Slow Food, oltre al recupero dei grani antichi siciliani e della varietà “Gigante Rosso di Marineo”. Alle 11.30 l’attenzione si sposta sul tema della formazione, con gli interventi del dott. Dario Matranga e della dott.ssa Vincenza Sciabica, dell’ITS Academy Sicani. I due relatori illustrano il ruolo della comunicazione strategica nel comparto agroalimentare e le modalità con cui la formazione specialistica può accompagnare il trasferimento di competenze e tecnologie alle imprese del territorio.





Le testimonianze delle filiere produttive

A partire dalle 12.00 trovano spazio le testimonianze dirette di aziende agricole e produttori siciliani, chiamati a illustrare modelli produttivi, criteri di qualità e strategie adottate per la valorizzazione delle rispettive filiere, in un confronto che coinvolge direttamente gli operatori del settore. Alle 12.45 è in programma l’anteprima del video-racconto “Sicilia in Tavola”, prodotto nell’ambito del progetto come strumento di promozione audiovisiva del territorio, pensato per la diffusione sui canali digitali e televisivi e destinato a raccontare paesaggi, produzioni ed eccellenze regionali. Alle 13.00 si svolge la tavola rotonda conclusiva, dal titolo “Ricerca, imprese e comunicazione: come valorizzare il patrimonio agroalimentare siciliano”, che vede la partecipazione del dott. Francesco Panasci, del prof. Salvatore La Bella, del prof. Carlo Greco, del dott. Dario Matranga, della dott.ssa Vincenza Sciabica e dei rappresentanti delle imprese del settore.





Degustazione e chiusura dei lavori

L’iniziativa si conclude alle 13.30 con un light lunch e una degustazione guidata di prodotti tipici siciliani, accompagnata da momenti divulgativi sulle tradizioni agricole e sull’identità enogastronomica regionale. La chiusura dei lavori è prevista per le 14.30. L’appuntamento si colloca all’interno del percorso che accompagna la candidatura della Sicilia a Regione Europea della Gastronomia, confermando la volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere un dialogo strutturato tra ricerca, formazione, imprese e comunicazione a beneficio dell’intero comparto agroalimentare siciliano.

Luogo: Auditorium ECULAB, via francesco crispi , 21, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 10:30

Prezzo: 0.00

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