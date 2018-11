la nota dell'europarlamentare ignazio corrao

“Giungono ottime notizie per la filiera agrumicola siciliana da Shanghai, dove il nostro ministro Luigi Di Maio ha annunciato l’intesa di un accordo tra l’Italia e la Cina per esportare i nostri agrumi per via aerea, ponendo così fine all’anacronistico trasporto via nave che di fatto, tagliava fuori un mercato dalle potenzialità immense per i nostri produttori. L’accordo peraltro arriva in un momento di grave difficoltà per la Sicilia, messa letteralmente in ginocchio dal maltempo di queste settimane”.

A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao a proposito dell’intesa tra il nostro Paese e la Cina per l’esportazione via aerea degli agrumi.

“Un segnale concreto e importante – spiega Corrao – che dimostra il cambio di passo verso la tutela e la promozione di una filiera che è stata in questi ultimi 20 anni pesantemente danneggiata dalla politica italiana che ha sottoscritto accordi di libero scambio che, non hanno garantito nessuna tutela per il comparto” conclude l’europarlamentare.