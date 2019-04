I campioni già pronti ad esibirsi

Palermo ospita le gare preliminari del campionato mondiale di Tango di Buenos Aires. Dal 26 aprile al primo maggio, i Cantieri Culturali della Zisa si trasformeranno in una vera e propria cittadella tanguera, invasa dal coloratissimo mondo dei ballerini. Per Palermo si tratta di un ritorno. I campioni locali sono già pronti a disputare una posizione di rilievo in vista del famoso Festival y Mundial de Baile ovvero i Mondiali di Tango di Buenos Aires, che si tengono in agosto. La manifestazione è ideata, come le edizioni precedenti, da Barbara Cicero, con la sua associazione sportiva European Tango, l’unica riconosciuta dal Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Il Festival & Campionato di Tango verrà presentato martedì 23 aprile a Villa Niscemi, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dell’assessore alle Culture Adham Darawsha, dell’organizzatrice Barbara Cicero e di alcune coppie di ballerini, tra cui i coreografi de El Cxuce, Vanesa Villalba e Facundo Piñero, il campione del Mondo Gaspar Godoy con Carla Mazzolini.