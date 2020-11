Era ai domiciliari accusato di rapina e i carabinieri lo hanno sorpreso a spacciare. G.O. palermitano di 22 è finito di nuovo agli arresti accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, lo hanno trovato fuori dall’abitazione, nel quartiere Passo di Rigano, trovando nel corso della perquisizione 200 grammi tra hashish, e marijuana, già suddivisi in dosi, oltre a 870 euro, un bilancino di precisione e vario materiale atto al confezionamento.

Il giovane è denunciato anche per evasione, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato nuovamente ristretto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. .